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Вилы садовые серии SolidTM Fiskars (133423)

Артикул: 38968
Вилы садовые серии SolidTM Fiskars (133423)
1 190 руб. 
1 310 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38968
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараВилы садовые
Вилы садовые серии Solid Fiskars, артикул: 133423, - это вилы повышенной прочности, сделанные для работы по копке в плотных, вязких почвах и переноски тяжелых материалов, например, торфа, силоса, компоста. Для изготовления использована сталь с содержанием бора, увеличивающего качество металла. Инструмент практически не требует заточки. Ручка имеет D-образную форму для удобства захвата. Не боится перепадов температур и коррозии.


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Вилы садовые серии SolidTM Fiskars (133423) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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