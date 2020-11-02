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Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 520 (771-466)

Артикул: 34143
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
12 530 руб. 
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+ 222 КэтКоинов
Артикул: 34143
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 089 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт1600
Напряжение питания220
Стартовый ток, А300
Ток зарядки, А75
Высота, см31
Длина, см61
Ширина, см41
Вес, кг25,5
Напряжение220 В
Зарядный ток максимальныйА 75
Пусковой ток максимальныйА 450
Напряжение зарядаВ 12/24
Зарядный ток номинальныйА 50
Макс. потреб. мощность зарядного устройства1.6 Вт
Пусковой ток номинальный А 280
Макс. потреб. мощность пускового устройства10 Вт
Вес26кг


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Самовывоз невозможен
Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 520 (771-466) - по цене 12530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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