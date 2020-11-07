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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр

Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр

Артикул: 227638
  • Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр - фото 1
  • Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр - фото 2
Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр - фото 1
Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр - фото 2
170 руб. 
230 руб. 

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Артикул: 227638
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваполоски для носа
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Secret Pure Nose Clear Kit
Применениена очищенную кожу носа наклеить первый пластырь на 15-20 минут, затем второй – на 10-15 минут, третий пластырь – на 5-10 минут
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Простой в использовании, но при этом очень эффективный уход за кожей Т-зоны. Патчи, пропитанные эссенцией, позволяют очистить кожу носа от черных точек. Очищение происходит в 3 этапа. Первый пластырь: позволяет открыть поры. Второй пластырь: помогает очистить раскрывшиеся поры от загрязнений и сальных пробок. Третий пластырь: сужает очищенные поры, увлажняет и смягчает кожу, выравнивает ее тон. Результат использования этих пластырей – чистая кожа без черных точек, а также заметное сужение пор.


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Самовывоз невозможен
Пластырь для удаления черных точек The Saem Secret Pure Nose Clear Kit 6гр - купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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