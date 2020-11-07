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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос The Saem Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл

Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл

Артикул: 227521
  • Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл - фото 1
  • Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл - фото 2
Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл - фото 1
Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл - фото 2
670 руб. 
900 руб. 

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Артикул: 227521
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосослабленные, сухие
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, укрепляющий, защищающий
Применениеволосы увлажняются. Маска равномерно распределяется по всей длине. Выдерживается до 10 минут. Смывается при помощи тёплой воды.
КоллекцияThe Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack
Страна бренда Южная Корея
Объем200 мл
Активные компонентымасло арганы, лимонная кислота, коллаген гидрализованный, овёс (экстракт ядра), протеины кукурузы, протеины пшеницы, протеины сои
Уникальное средство с ярко-выраженным восстанавливающим эффектом. Кремообразная лёгкая консистенция позволяет проникать до самых корней. Ускоряет рост и увеличивает объём. Улучшает внешний вид, создавая природный блеск и шелковистость. Делает волосы послушными. Создаёт защиту от негативных воздействий окружающей среды


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Самовывоз невозможен
Маска интенсивная для волос The Saem Silk Hair Argan Intense Care Pack 200мл - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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