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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска-патч для кожи вокруг глаз с плацентой Placenta Firming Hydrogel Eye Patch 60шт

Маска-патч для кожи вокруг глаз с плацентой Placenta Firming Hydrogel Eye Patch 60шт

Артикул: 224722
Маска-патч для кожи вокруг глаз с плацентой Placenta Firming Hydrogel Eye Patch 60шт
1 510 руб. 
2 010 руб. 

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Артикул: 224722
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараКремы и маски для кожи вокруг глаз
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Тип кожисухая, чувствительная
Эффект от использованияпитающий, разглаживающий, лифтинговый, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Placenta Firming Hydrogel Eye Patch
Применениепосле очищения и тонизирования нанесите маски-патчи на область вокруг глаз и/или носогубные складки, оставьте для воздействия на 15-20 минут, затем удалите их и мягко вбейте остатки эссенции в кожу подушечками пальцев
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 шт.
Активные компонентыплацента, гиалуроновая кислота, аденозин, арбутин, коллаген, комплекс растительных экстрактов
Berrisom Placenta Firming Hydrogel Eye Patch — это уникальная маска-патч, которая обеспечит нежной кожей век наиболее бережный уход. Ненавистные «гусиные лапки», отёчности и тёмные круги больше не будут портить внешность. При желании данные патчи также можно применять и для области носогубных складок.


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Самовывоз невозможен
Маска-патч для кожи вокруг глаз с плацентой Placenta Firming Hydrogel Eye Patch 60шт - купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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