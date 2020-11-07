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Маска для волос Secret Skin Black Snail Protein LPP Treatment 480гр

Артикул: 224624
Маска для волос Secret Skin Black Snail Protein LPP Treatment 480гр
1 000 руб. 
1 340 руб. 

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Артикул: 224624
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосповрежденные
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, смягчающий
Применениекак кондиционер: Нанесите на чистые влажные волосы, подержите 3-5 мин., обильно смойте водой. Как маску: Нанесите на чистые влажные волосы, наденьте сверху термошапочку, оставьте маску на волосах на 10-20 мин., обильно смойте водой
КоллекцияSecret Skin Black Snail Protein LPP Treatment
Страна бренда Южная Корея
Объем480 г
Активные компонентымуцин улитки
Муцин улитки улучшает структуру волоса, укрепляет волосяные луковицы, предотвращает выпадение волос. LPP-комплекс проникает глубоко в волос и восстанавливает его структуру, заполняя пустоты в поврежденных участках. Комплекс растительных масел питает, смягчает и укрепляет волосы. Уже после первого применения волосы выглядят ухоженными, как после процедуры ламинирования волос в салоне: они становятся гладкими и шелковистыми, появляется блеск и объем. Маска устраняет ломкость волос, избавляет от секущихся кончиков, а также от перхоти и зуда. Регулярное применение маски укрепляет корни волос, предотвращает их выпадение, придает волосам дополнительный объем и силу.


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Маска для волос Secret Skin Black Snail Protein LPP Treatment 480гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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