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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная лифтинг-эффект (банка) Anskin Clarifying Gold Modeling Mask, container 450гр

Маска альгинатная лифтинг-эффект (банка) Anskin Clarifying Gold Modeling Mask, container 450гр

Артикул: 224580
Маска альгинатная лифтинг-эффект (банка) Anskin Clarifying Gold Modeling Mask, container 450гр
1 910 руб. 
2 550 руб. 

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Артикул: 224580
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожизрелая
Эффект от использованиялифтинговый
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Clarifying Gold Modeling Mask
Применениесмешать 35 мл воды и 50 мл маски до однородной массы, нанести на лицо плотным слоем, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до застывания (25 минут). Аккуратно снять маску, остатки удалить с помощью спонжа
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл450 г
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыколлоидное золото
Коллоидное золото, частицы которого содержатся в маске предотвращает старение кожи, поднимает упругость и эластичность кожи, увлажняет ее. У коллоидного золота есть сильные антибактериальные и противовоспалительные свойства, таким образом, помогает предотвратить заражение и распространение кожных поражений, таких, как акне. Оно нормализует работу кожи и приводит к сужению пор


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Маска альгинатная лифтинг-эффект (банка) Anskin Clarifying Gold Modeling Mask, container 450гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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