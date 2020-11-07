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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Лосьоны для тела Deoproce Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл

Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл

Артикул: 224546
Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224546
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентынатуральные растительные экстракты, антиоксиданты
КоллекцияDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл
Объем, мл500 мл
Применениенанести лосьон на очищенную, распаренную, сухую кожу, нежно растереть массажными движениями до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, антивозрастной
Лосьон для тела увлажняющий - обеспечивает кожу антиоксидантной защитой, оберегает ее от вредных воздействий окружающей среды в течение всего дня, что способствует замедлению процессов старения. Средство интенсивно увлажняет и питает, смягчает и разглаживает кожу, устраняет шелушения и способствует заживлению микроповреждений.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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