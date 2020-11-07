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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела Deoproce Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр

Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр

Артикул: 224454
Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр
270 руб. 
360 руб. 

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Артикул: 224454
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий, разглаживающий
КоллекцияDeoproce Hand & Body - Swallows Nest
Применениенанести крем на руки или тело, втереть массажными движениями до полного впитывания. Особенно рекомендуется применение крема после душа, во избежании потери влаги кожей
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 гр
Активные компонентыэкстракт ласточкиного гнезда, морской коллаген
Интенсивный крем для рук и тела с ласточкиным гнездом для увлажнения и восстановления кожи. Содержит: экстракт ласточкиного гнезд, морской коллаген. Обладает питательным, регенеративным и заживляющим действием. Укрепляет и смягчает кожу, повышает ее упругость. Также образует на коже пленку, нивелирующую дефекты поверхности, дает хороший увлажняющий эффект, обладает противовоспалительным действием.


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Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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