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Бальзам для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Rinse, 1000мл

Артикул: 224041
Бальзам для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Rinse, 1000мл
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 224041
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараБальзамы и кондиционеры для волос
Тип средствабальзам для волос
Эффект от использованияразглаживающий, смягчающий, увлажняющий
Применениенанести бальзам на влажные чистые волосы, массажными движениями распределить по всей длине, оставить на 1 минуту, затем смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Argan Silky Moisture Rinse
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыаргановое масло
Восстанавливает, оздоравливает, разглаживает, смягчает и увлажняет волосы бальзам, в составе которого натуральное аргановое масло, очень ценное и очень полезное. Средство подходит для любого типа волос, но особенно рекомендуется для сухих, ломких, тусклых и безжизненных


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Бальзам для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Rinse, 1000мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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