Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Многофункциональный инструмент Sturm MF5630C

Артикул: 93291
Многофункциональный инструмент Sturm! MF5630C
4 220 руб. 
Купить
+ 105 КэтКоинов
Артикул: 93291
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSturm!
Тип товараМногофункциональный инструмент
Вес, кг1.75
Возможностиблокировка кнопки включения, плавный пуск, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Дополнительная рукоятканет
Кейс в комплектеесть
Крепление листалипучка
Макс. частота колебания платформы22000 кол./мин.
Потребляемая мощность300 Вт
Тип машиныреноватор

Многофункциональный инструмент Sturm! MF5630C используется для проведения различных видов ремонтных и отделочных работ. Подходит для резки, пилении, полировки. Металлический корпус редуктора обеспечивает качественный теплоотвод и предохраняет механизмы инструмента от повреждений. Быстрая смена насадок существенно экономит время, затрачиваемое на переход от одного вида работ к другим. Наличие плавного пуска обеспечивает точность применения многофункционального инструмента Sturm! MF5630C.

Особенности:

  • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой;
  • Длина кабеля - 2 м;
  • Угол колебания составляет 3 градуса;
  • Плавный пуск;
  • Фиксация клавиши включения.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент Sturm! MF5630C;
  • HSS пильное полотно (диаметр 88 мм);
  • Биметаллическое сегментное пильное полотно по дереву и металлу 35 мм;
  • Набор треугольных дельта шлифлистов по дереву 93 мм (6 шт.);
  • Дельташлифподошва 90 мм;
  • Кейс.


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Многофункциональный инструмент Sturm MF5630C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...