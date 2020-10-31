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Шланг для душа Milardo 180P150M19

Артикул: 88487
Шланг для душа Milardo 180P150M19
410 руб. 
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Артикул: 88487
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shower Hose
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Hose
БрендMilardo
Тип товараДушевые шланги
Материалпластик
Длина шланга150 см
Вес, кг0.4
Высота, см3
Длина, см150
Ширина, см3
Шланг для душа. Материал ПВХ. армированный алюминиевой лентой.


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Самовывоз невозможен
Шланг для душа Milardo 180P150M19 - по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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