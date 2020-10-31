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Нивелир Bosch PLL 360 (603663020)

Артикул: 77005
  • Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) - фото 1
  • Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) - фото 2
Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) - фото 1
Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) - фото 2
12 220 руб. 
Купить
+ 279 КэтКоинов
Артикул: 77005
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 037 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараНивелир
Вес, кг0.5
Высота, см23.9
Длина, см15.2
Ширина, см16.2

Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) предназначен для работы в помещениях и на открытых площадках. Применяется для измерения углов и выстраивания разметки на любых поверхностях. Работает от батареек, оснащен резиновыми накладками для удобной работы. Прост в использовании.

Особенности:

  • Тип выравнивания - автоматический;
  • Резьба под штатив - 1/4 дюйма;
  • Угол самовыравнивания - 4 градуса;
  • Номинальное время измерения - 4 секунды;
  • Два луча (горизонталь/вертикаль);
  • Длина волны - 635 нМ;
  • Работа на одном заряде - 12 часов;
  • Питание - 4 батарейки АА;
  • Интуитивно-понятное использование.

Комплектация:

  • Нивелир Bosch PLL 360 (603663020);
  • Держатель;
  • Инструкция;
  • Чехол.


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Самовывоз невозможен
Нивелир Bosch PLL 360 (603663020) - стоимость товара 12220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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