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Нож для прививок Fiskars (125900)

Артикул: 38942
Нож для прививок Fiskars (125900)
1 260 руб. 
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Артикул: 38942
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараНож для прививок

Fiskars производит идеальные ножи для различных садовых нужд. Их износостойкие лезвия изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает ножам долговечный срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Универсален, подходит для подрезания и подравнивания кустарников и растений
  • Лезвие из прочной нержавеющей стали
  • Рукоятка из переработанной пластмассы с латунной заклепкой


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Нож для прививок Fiskars (125900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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