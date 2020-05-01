Автомобильная акустика Alpine SXE-1350S

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|Бренд
|Alpine
|Тип товара
|Автоакустика
|Импеданс
|4 Ом
|Корпус
|нет
|Материал дифузора
|целлюлоза
|Материал подвеса
|полипропилен
|Номинальная мощность
|40 Вт
|Пиковая мощность
|250 Вт
|Чувствительность
|90 дБ
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|13
|Высота, см
|4.85
|Вес, кг
|1.85
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01.05.2020
Лучшая покупка за свою цену.
1. Бумага и уретановый подвес обратной конструкции. Очень ровные АЧХ и звук чёткий, ибо бумажный дифузор, и уретановый подвес, это топовое сочетание!
2. Можно легко переделать под нормальный кроссовер. Без него даже не берите. Найти кроссовер за 400р на авито запросто.
3. Пластиковый корпус. Поясняю)
У меня посадочные места это торпеда в 2141, и там посадочное слабое, пришлось усилить тонкой фанерой, и динамики не напрягают торпеду. Плюсом, я 1 уронил, откололось ушко, которое легко приклеилось циакрилом обратно. был бы металлический дин, он бы погнулся, и был бы конец для динамика.
4. Отлично играют от 100 герц и до верхов. Просто коооосмос по качеству за такие деньги.
Недостатки:
Пищалки тише, чем хотелось бы. Но благо у меня относительно норм магнитола, и позволяет их заставить кричать чуть громче без искажений.
Комментарий:
Теперь для тех, у которых чего то там плохо.
1. Вы что хотите от 13 динов? их максимум, это вокал и струнные (и то не все). Без сабвуфера они работать как вы хотите не будут. Любые профессиональные мидбасы обрубают так же на 100 под 12-24ДБ спадом.
2. Пластик это не минус. У них не та мощность, что бы пластик хоть как то начал играть.
3. Они изначально не громкие. Это понятно из их характеристик! Не пытайтесь их заставить "орать", они не для этого.