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Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 620 (771-473)

Артикул: 34144
Пуско-зарядное устройство QE ( Ergus ) Tech Boost 620 ( 12 / 24 Вольт, заряд до 90А, пуск до 590 А,
16 460 руб. 
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+ 454 КэтКоинов
Артикул: 34144
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт2000
Напряжение питания220
Стартовый ток, А590
Ток зарядки, А90
Высота, см31
Длина, см61
Ширина, см41
Вес, кг28
Напряжение220 В
Зарядный ток максимальныйА 90
Пусковой ток максимальныйА 590
Напряжение зарядаВ 12/24
Зарядный ток номинальныйА 70
Макс. потреб. мощность зарядного устройства2 Вт
Пусковой ток номинальныйА 360
Макс. потреб. мощность пускового устройства11 Вт
Вес28кг


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Самовывоз невозможен
Пуско-зарядное устройство Quattro Elementi Tech Boost 620 (771-473) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16460 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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