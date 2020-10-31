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Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100)

Артикул: 33786
  • Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100) - фото 2
  • Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100) - фото 3
Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100) - фото 2
Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100) - фото 3
17 060 руб. 
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+ 364 КэтКоинов
Артикул: 33786
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 844 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударный шуруповерт
Вес, кг1.4
Макс. число оборотов холостого хода4500 об/мин
Ширина, см8
Тормоз двигателянет
Тип патронапод биты
Высота, см21
Максимальный крутящий момент12 Н/м
Комплектациязажим для переноски на ремне, универсальный держатель(магнитный), отвертка-насадка, ограничитель глубины, чемодан
Количество скоростей работы1
Кейс в комплектеда
Импульсный режимнет
Длина, см29
Лампа точечной подсветкинет
Мощность701 Вт
Реверсда
Ударный механизмнет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Электронная регулировка частоты вращенияда
безударный шуруповерт, мощность 701 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.4 кг


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Шуруповерт электрический Bosch GSR 6-45 TE (0.601.445.100) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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