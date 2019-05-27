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Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2

(1)
Артикул: 77876
  • Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 5
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 1
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 2
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 3
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 4
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - фото 5
2 240 руб. 
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Артикул: 77876
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Вес, кг1
Импульсный режимнет
Тип патронабыстрозажимной
Тормоз двигателянет
Лампа точечной подсветкинет
Ударный механизмнет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда

Видео:

Видеообзор на Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2

Видеообзор Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощности хватает на любой диаметр/длину шурупов, механика привода очень приличная, мгновенный тормоз. Есть обычные для аккумуляторных шуруповертов опции: регулировка усилия, две скорости вращения (можно использовать как мини-дрель), естественно переключения направления вращения.

Недостатки:
Ручка не украшена резиновыми накладками, кабель мог быть чуть длинее (на метра два) и мягче (в резиновой оплетке было бы намного приятней).

Комментарий:
Так как аккумуляторы не садятся, есть риск увлечься и поджарить моторчик - он хорошо так греется при без остановочной работе. Надо делать перерывы.
Взял чтобы не гробить обычный шуруповертец на больших шурупцах. Очень выгодное решение.

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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