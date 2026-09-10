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Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный

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Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 1
Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 2
Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
  • Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 1
  • Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 2
  • Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
8 590 руб.  10 546 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33579
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
18
Импульсный режим
да
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. количество ударов в минуту
3200
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
100
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, г.
990

Описание товара Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный

ударный шуруповерт, мощность 230 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 0.99 кг



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Отзывы о товаре Шуруповерт электрический Makita TD0101 ударный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
18
Импульсный режим
да
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. количество ударов в минуту
3200
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
100
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
ударный шуруповерт, мощность 230 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 0.99 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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Отзывы


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