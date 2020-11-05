Аккумулятор AcmePower Li-50B для Mju-1010/ 1020 /1030

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|AcmePower
|Тип товара
|Аккумулятор
|Для устройств
|Olympus VH-510, Olympus ST-8000, Olympus ST-9000, Olympus SZ-11, Olympus SZ-12, Olympus SZ-14, Olympus SZ-20, Olympus SZ-31MR iHS, Olympus XZ-1, Olympus SP-815UZ, Olympus XZ-10, Pentax Optio WG-1 GPS, Pentax Optio WG-2 GPS, Olympus ST-6000, Olympus SP-810UZ, Olympus SZ-10, Olympus SP-810, Olympus SZ-30MR, Olympus mju-1010, Olympus mju-1020, Olympus mju-1030, Pentax Optio RZ10, Pentax Optio RZ18, Pentax Optio WG-1, Pentax X70, Olympus D750, Olympus D755, Olympus D760, Olympus SH-21, Olympus SH-25
|Модель аккумулятора
|Li-50B
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