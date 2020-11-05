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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Elizavecca Сыворотка для лица c морским коллагеном Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample 50мл

Сыворотка для лица c морским коллагеном Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample 50мл

Артикул: 231748
Сыворотка для лица c морским коллагеном Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample 50мл
1 100 руб. 
1 310 руб. 

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Артикул: 231748
В наличии
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БрендElizavecca
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожипроблемная, комбинированная-жирная, сухая, нормальная, чувствительная, зрелая
Эффект от использованияувлажняющий, тонизирующий, лифтинговый
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияElizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample
Применениенанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу лица, шеи и декольте
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт вина, экстракт гиацинта, экстракт шалфея, экстракт василька, экстракт огуречника, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт винограда, экстракт клюквы, экстракт клубники, экстракт ягод асаи, экстракт граната, экстракт шелковицы, экстракт земляники, экстракт голубики, экстракт малины, аденозин, аллантоин
Средство, которое на 95% состоит из морского коллагена, поможет продлить молодость кожи, обеспечивая ей комплексный омолаживающий уход. Морской коллаген по своей структуре максимально для структуры коллагена нашей кожи, он обладает высокой проникающей способностью. Именно в глубоких слоях кожи он расщепляется на аминокислоты, которые улучшают метаболические процессы. Встраиваясь в клетки кожи, коллаген оказывает выраженное омолаживающее действие. Сыворотка с морским коллагеном поддерживает необходимый уровень влаги, при регулярном применении защищает кожу от потери тонуса, провисаний и возникновения морщин, уменьшает глубину существующих. Сразу при нанесении сыворотка обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект, кожа разглаживается, становится более эластичной.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка для лица c морским коллагеном Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample 50мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1100 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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