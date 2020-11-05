Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream

Крем для лица Mizon Barrier Oil Cream просто необходим, если кожа стала капризной и раздражительной. Это выражается в том, что на ней часто появляются высыпания, при этом присутствует чувство стянутости, сухость, раздражения. Кожа испытывает дискомфорт и выглядит не очень хорошо. В таком случае сложно придумать что-то лучше, чем этот насыщенный восстанавливающий крем. Одной из главных причин капризного поведения кожи является истончение её защитного барьера. В результате она значительно сильнее подвержена негативному внешнему воздействию, остро реагирует на продукты для ухода за ней, в том числе и на те, что раньше воспринимались хорошо. Кожа находится в состоянии стресса и ей срочно нужна помощь. Этот восстанавливающий крем уже после первого применения подарит комфорт и спокойствие, ведь он содержит всё, что нужно для восстановления защитного барьера кожи. В процессе его применения кожа становится более плотной, упругой, ровной, она спокойнее реагирует на продукты для ухода. Работа сальных желез приходит в норму, поэтому перестают беспокоить как сухость и стянутость, так и жирный блеск и воспаления. Кожа успокаивается и преображается с каждым днём.