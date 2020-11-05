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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Mizon Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream

Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream

Артикул: 228522
  • Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 1
  • Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 2
  • Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 3
  • Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 4
Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 1
Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 2
Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 3
Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - фото 4
920 руб. 
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Артикул: 228522
В наличии
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БрендMizon
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы, сухая
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий
Возрастной диапазонбез ограничений
КоллекцияMizon Barrier Oil Cream
Применениенанесите продукт на чистую кожу мягкими массажными движения. Вам будет достаточно небольшого количества продукта. Используйте этот крем как завершающий этап ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыгиалуроновая кислота, бутиленгликоль, трегалоза, глицерин, масло семян подсолнечника, масло манго, масло семян камелии, экстракт корицы, экстракт коры ивы, экстракт орегано, экстракт корней шлемника байкальского
Крем для лица Mizon Barrier Oil Cream просто необходим, если кожа стала капризной и раздражительной. Это выражается в том, что на ней часто появляются высыпания, при этом присутствует чувство стянутости, сухость, раздражения. Кожа испытывает дискомфорт и выглядит не очень хорошо. В таком случае сложно придумать что-то лучше, чем этот насыщенный восстанавливающий крем. Одной из главных причин капризного поведения кожи является истончение её защитного барьера. В результате она значительно сильнее подвержена негативному внешнему воздействию, остро реагирует на продукты для ухода за ней, в том числе и на те, что раньше воспринимались хорошо. Кожа находится в состоянии стресса и ей срочно нужна помощь. Этот восстанавливающий крем уже после первого применения подарит комфорт и спокойствие, ведь он содержит всё, что нужно для восстановления защитного барьера кожи. В процессе его применения кожа становится более плотной, упругой, ровной, она спокойнее реагирует на продукты для ухода. Работа сальных желез приходит в норму, поэтому перестают беспокоить как сухость и стянутость, так и жирный блеск и воспаления. Кожа успокаивается и преображается с каждым днём.


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Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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