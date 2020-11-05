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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Secret Key Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack

Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack

Артикул: 228519
  • Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack - фото 1
  • Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack - фото 2
Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack - фото 1
Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack - фото 2
90 руб. 
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Артикул: 228519
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска гидрогелевая для лица
Тип коживсе типы, чувствительная
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, увлажняющий, тонизирующий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Starting Treatment Essential Mask Pack
Применениенанести маску на предварительно очищенную кожу лица, оста­вить на 20-30 минут, затем снять, а остатки геля легки­ми движениями вбить в кожу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Не содержитбез красителей
Активные компонентыдрожжи
Одно­разовая гидрогелевая маска для лица от SECRET KEY обла­дает двойным действием, она отбеливает кожу и уме­ньшает проявление морщин. В составе маски соде­ржатся дрожжи, которые питают, тонизируют и пре­красно очищают кожу лица. Маска улучшает крово­обращение и стимулирует обменные процессы, при­давая коже гладкость и упругость.


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Увлажняющая тканевая маска с экстрактом галактомисес Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 90 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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