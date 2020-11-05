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Очищающий мусс для умывания Village 11 Factory Calming Bio Marshmallow Mousse Cleanser

Артикул: 228483
Очищающий мусс для умывания Village 11 Factory Calming Bio Marshmallow Mousse Cleanser
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228483
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БрендVillage 11 Factory
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствамусс для лица
Тип кожисухая
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияVillage 11 Factory Calming Bio Marshmallow Mousse Cleanser
Применениенебольшое количество средства, вспеньте с малым количеством воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица, массажными движениями, смойте теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт цветов липы, экстракт снежного лотоса, экстракт герани
Нежная и воздушная увлажняющая пенка для умывания Village 11 Factory Moisture Cleansing Foam. Пенка эффективно очищает кожу от загрязнений, устраняет болезнетворные проявления и улучшает цвет лица.


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