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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Secret Key Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum

Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum

Артикул: 228454
  • Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 1
  • Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 2
  • Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 3
Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 1
Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 2
Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - фото 3
1 470 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 228454
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиявосстанавливащий, подтягивающий, укрепляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key 24K Gold Premium First Serum
Применениенанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу лица легкими поглаживающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыаденозин, эпидермальный фактор роста, экстракт жимолости, экстракт винограда, экстракт томата
Восстанавливает и укрепляет тургор кожи, стимулирует восстановление клеток кожи, подтягивает и укрепляет кожу. Благодаря каллусным экстрактам активно ускоряет регенеративные и репаративные процессы, нейтрализует свободные радикалы, способствует уменьшению пигментных пятен, заметно улучшает цвет лица, препятствует появлению тусклого тона.


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Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum - данный товар вы можете купить по цене по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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