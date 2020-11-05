Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|отбеливающий, антивозрастной
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule
|Применение
|с помощью пипетки нанести на лицо 2-3 капли сыворотки и распределить по всей поверхности. Дать ей впитаться легкими похлопываниями кончиков пальцев. Затем приложить ладони к лицу для более глубокого проникновения средства в кожу. Может использоваться как альтернатива крему для жирной кожи или в жаркое время года.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|аналог пептида змеи Synake, арбутин, ниацинамид, аденозин, экстракт омелы, экстракт граната, экстракт портулака, экстракт ромашки
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв