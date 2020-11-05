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Маска для ног The Saem Pure Natural Foot Treatment Mask 8гр*2

Артикул: 227518
Маска для ног The Saem Pure Natural Foot Treatment Mask 8гр*2
230 руб. 
310 руб. 

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Артикул: 227518
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски для ног
Тип средствамаска-носочки для ног
Тип кожисухая
Эффект от использованияувлажняющий, заживляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Pure Natural Foot Treatment Mask
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл2 x 8 г
Активные компонентымасло ши
Рекомендована для интенсивного увлажнения и смягчения кожи ног. Противостоит образованию сухости, наростов ороговевшей кожи, возникновению трещин. Возвращает коже мягкость, гладкость, способствует приданию свежести кожи ног.


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Маска для ног The Saem Pure Natural Foot Treatment Mask 8гр*2 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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