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Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Blossom 400мл

Артикул: 227489
Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Blossom 400мл
1 210 руб. 
1 620 руб. 

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Артикул: 227489
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентыэкстракт лаванды, экстракт герани
КоллекцияThe Saem Urban Delight Body Lotion Blossom
Объем, мл400 Мл
Применениенебольшое количество лосьона нанести на слегка влажное тело. Мягкими движениями разнести по всему телу от кончиков рук и ног к середине тела
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий
Лосьон с экстрактом герани и лаванды великолепно увлажняет кожу. Лосьон дарит телу мягкость и бархатистость.


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Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Blossom 400мл - этот товар вы можете купить по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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