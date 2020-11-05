8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диски хлопковые The Saem Soft Cotton Puff 80шт

Артикул: 227339
Диски хлопковые The Saem Soft Cotton Puff 80шт
310 руб. 
420 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

280 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 227339
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараДиски очищающие
Объем80 шт.
Применениеиспользуйте всякий раз, когда необходимо очистить кожу или провести ухаживающую процедуру
Косметические диски непревзойденного качества идеально подходят представительницам прекрасного пола для повседневного использования. Ультрамягкая, гладкая фактура не оставляет на коже ощущения трения, способствуя комфортному и эффективному удалению макияжа или распределению средств по поверхности лица. Не расслаиваются, абсолютно гипоаллергенны, поскольку в их состав входит натуральный 100% хлопок. Благодаря этому могут использоваться для детской гигиены, а также людьми с чувствительной кожей.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Диски хлопковые The Saem Soft Cotton Puff 80шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...