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Если вы ищете бескомпромиссную бридж* камеру, попробуйте LUMIX FZ10002EE. Оснащенная большим 1-дюймовым сенсором и объективом LEICA с 16-кратным зумом, она позволяет делать съемку крупных планов с безупречным качеством изображения. Для съемок окружающего мира в натуральной красоте выбирайте разрешение 4K для фотографий или записи видео.

Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.