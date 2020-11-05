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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный

Артикул: 226992
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 4
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - фото 4
231 310 руб. 
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+ 431 КэтКоинов
Артикул: 226992
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Физический размер матрицы36x24 мм
Bluetoothесть
Габариты (ШхВхГ)148,9x110,0x96,7 мм
КомплектацияКрышка корпуса, крышка «горячий башмак», крышка наглазника, крышка гнезда синхронизатора вспышки, крышка разъема для подключения батарейной ручки, плечевой ремень, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер переменного тока, сетевой шнур питания, кабель подключения USB (C-C), кабель подключения USB (А-C), фиксатор кабеля
БайонетPanasonic L-mount
Объектив в комплектенет
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыBluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, микрофонный вход, выход на наушники
GPSнет
Тип карт памятиSDHC, SDXC, XQD
Wi-Fiесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Цветчерный
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3.2
Вес, кг1,02
Высокое разрешение. Профессиональная производительность. Новый 47,3 МП CMOS-сенсор позволяет невероятно реалистично передавать мельчайшие детали. Системы фокусировки и стабилизации обеспечивают высокоскоростную съемку и невероятную четкость изображений. Конструкция корпуса плавно направляет ваши творческие порывы и помогает делать незабываемые снимки. Эти и многие другие возможности этой полнокадровой беззеркальной камеры откроют вам яркий и волнующий мир фотографического искусства.


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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1REE-K body черный - по цене 231310 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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