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Альгинатная маска Modeling Mask AC-Control Trouble Skin & Moisture предназначена для проблемной кожи, склонной к угревым высыпаниям. В составе маски экстракт портулака,который обладает мощным противовоспалительным и антибактериальным эффектом, ускоряет заживление кожных воспалений, успокаивает раздраженную кожу, а также повышает барьерные функции кожи.

Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 1кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.