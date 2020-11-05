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Крем СС Berrisom Shining CC Cream 50мл

Артикул: 224503
Крем СС Berrisom Shining CC Cream 50мл
960 руб. 
1 280 руб. 

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Артикул: 224503
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
КоллекцияBerrisom Shining
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Прекрасный маскирующий CC-крем— идеальный выбор для повседневного летнего макияжа. Крем снабжен мощным УФ фильтром, защищающим кожу от яркого солнечного света и слишком интенсивного ультрафиолетового излучения.Крем полностью создан из натуральных, полезных для кожи компонентов. Он отлично маскирует недостатки кожи, умело скрывая пигментные пятна, покраснения и выравнивает тон, делая лицо визуально чистым, свежим и помолодевшим. Уникальная формула придает коже естественное, здоровое сияние и выгодно выделяет лицо при солнечном освещении. В составе крема гидролизованный коллаген, экстракты томата и грейпфрута.


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Крем СС Berrisom Shining CC Cream 50мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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