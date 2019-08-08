Крем коллагеновый баобаб The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream 100мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Care Plus Baobab Collagen Cream
|Применение
|распределить по лицу мягкими массажными движениями на последнем этапе ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт баобаба
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08.08.2019
Очень большой объем крема и совсем маленькая цена. Но крем хороший, использую его в периоды сухости кожи. Зимой спасал меня после пилингов. Кожу восстанавливает очень хорошо. Поры не забивает, но каждый день особенно на ночь я бы не стала наносить. Запах обычного крема, я его и не ощущаю, не жирный что самое главное. Расход экономичный. Раздражения не вызвал.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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