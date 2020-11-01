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Зарядное устройство Wester CH20

Артикул: 64996
  • Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 1
  • Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 2
  • Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 3
Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 1
Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 2
Зарядное устройство Wester CH20 для АКБ 300Вт 12/24В 16/10А - фото 3
4 499 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 64996
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение1224
Мощность, Вт300
Напряжение питания220
Стартовый ток, А16
Ток зарядки, А1610
Высота, см19,7
Длина, см26
Ширина, см23
Вес, кг7,4
предназначено для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых на дизельных и бензиновых двигателях, мотоциклах, моторных лодках


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Wester CH20 - этот товар вы можете купить по цене 4499 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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