Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100m4

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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV открывает широкие возможностями видео- и фотосъемки. Технические параметры камеры позволяют делать качественные фотоснимки практически на ходу. Высокая скорость съемки позволяет снимать до 16 кадров в секунду. Оптимальная съемка в режиме недостаточного освещения и при ярком свете с отличным результатом. Полное отсутствие размытых кадров. Съемка видео в формате 4К. Все эти достоинства сочетаются в компактной и легкой фотокамере Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV.

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