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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Шейкеры Indigo Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл

Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл

Артикул: 314430
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл - фото 1
  • Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл - фото 2
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл - фото 1
Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл - фото 2
540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314430
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIndigo
Тип товараШейкер
Высота, см25
Дополнительные функциис ситом, с мерной шкалой
Материалполипропилен
Объем, мл600
Спортивный шейкер Indigo Bolon IN016 600ml Light Green-Blue – это удобная ёмкость для приготовления напитков коктейлей. Шейкер для спортивного питания по оптовым ценам— необходимая вещь, как пояс тяжелоатлета или бутсы футболиста. Спортивный шейкер INDIGO - пластиковый шейкер — он легок, прочен и безопасен в эксплуатации. Крышка спортивных шейкеров - закручивающаяся — так надёжнее. Позволяет легко смешивать ингредиенты и препятствует образованию комочков. Всего несколько встряхиваний - и ваш коктейль готов. Спортивный шейкер -бутылка для протеинов - герметичный, его можно брать с собой прямо на тренировку. Особенности: Два съёмных контейнера, стакан для жидкости, вогнутое сито, крышка с горлышком, мерная шкала


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Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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