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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая

Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая

Артикул: 313909
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 1
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 2
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 3
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 4
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 5
Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 1
Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 2
Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 3
Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 4
Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - фото 5
570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313909
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 13 см
Материалперо/пластик
СтранаКитай
ТипЩекоталка
Цветрозовый
Маленькая щекоталка — удобный девайс для пробуждения самых чувствительных зон тела. Такой игрушкой невозможно спугнуть партнёра, только настроить на романтический лад и на получение невероятных ощущений. Нежное, лёгкое, почти воздушное перо щекоталки на самом деле является активным стимулятором. Благодаря этому приток крови магическим образом воздействует на эрогенные зоны, поэтому потрясающих эмоций точно не избежать.


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Щекоталка TOYFA Theatre 700025, пластик, перо, розовая - этот товар вы можете купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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