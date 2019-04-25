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фотокамера с поддержкой сменных объективов, объектив в комплекте, модель уточняйте у продавца, матрица 24.7 мегапикселов (23.5 x 15.6 мм), съемка видео разрешением до 1920x1080, поворотный экран 3 дюйма, , Wi-Fi, вес камеры без объектива 460 г

Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.