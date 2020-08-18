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Аэрогриль Kitfort КТ-2207

(1)
Артикул: 230206
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - фото 4
6 690 руб. 
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+ 145 КэтКоинов
Артикул: 230206
В наличии
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БрендKitfort
Тип товараАэрогрили
Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В вашем распоряжении 7 автоматических программ! Для тех, кто любит самостоятельно контролировать процесс, есть возможность изменять температуру и время в процессе приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко отмываются после использования. На ручке есть защита кнопки фиксатора от случайного нажатия.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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18.08.2020
Достоинства:
Очень удобен и прост в использовании. Самое главное занимает минимум времени. Мясо получается сочным и нежным. Картошка фри вообще огонь!

Комментарий:
Аэрогриль супер!
Для тех кто придерживается ПП- это вещь для вас, жира минимум!!! Очень долго думала какую аэрогриль лучше заказать и с выбором не ошиблась. Я очень довольна своей покупкой. Спасибо Котофото

Самовывоз невозможен
Аэрогриль Kitfort КТ-2207 - данный товар вы можете купить по цене по цене 6690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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