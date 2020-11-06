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Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black

Артикул: 229707
  • Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 1
  • Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 2
  • Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 3
  • Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 4
  • Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 5
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 1
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 2
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 3
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 4
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - фото 5
12 240 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 229707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендVivo
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Оперативная память4 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.22
Цветчерный
Разрешение экрана1520x720
Камера, МП13+2
Фронтальная камера, МП8
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Bluetooth5
Влагозащищенный корпуснет
Наличие GPS/Глонассесть
Емкость аккумулятора4030 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.164
Объем встроенной памяти - 32 Гб. Диагональ экрана - 6.22 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 4030 мАч


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Самовывоз невозможен
Смартфон Vivo Y93 4/32GB Dual Sim Starry Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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