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Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт

Артикул: 228643
  • Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт - фото 1
  • Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт - фото 2
Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт - фото 1
Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт - фото 2
2 240 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 228643
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в кейсе
Назначениедля металла
Размеры, ммдиаметр 1-10
Сверла по металлу базового уровня для выполнении домашних и базовых профессиональных работ. Отличаются высокой износостойкостью, выдающейся скоростью сверления, простым и точным центрированием за счет наконечника PointTeq с углом заточки 135 градусов.


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Самовывоз невозможен
Набор сверл BOSCH 2.608.577.351 HSS PointTeQ 19шт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2240 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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