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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Наборы для ухода за лицом The Saem Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set

Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set

Артикул: 227575
  • Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - фото 1
  • Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - фото 2
Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - фото 1
Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - фото 2
3 460 руб. 
4 620 руб. 

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Артикул: 227575
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживсе типы
Эффект от использованияомолаживающий, восстанавливающий, питающий, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Skin Care
Применениесмочить тонером ватный диск и протереть им кожу сразу после умывания, затем нанести эмульсию
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл180+140+20+20 мл
Активные компонентыниацинамид, керамиды, аденозин, масло виноградных косточек, экстракт телопеи
Состав наборатонер, лосьон
В составе средств экстракт телопеи, который помогает коже поддерживать ее естественную упругость, способствует глубокому мгновенному увлажнению и поддержанию оптимального уровня влаги в течение долгого времени, а также предупреждает развитие первых признаков старения. Средства оказывают на кожу интенсивнее воздействие: повышают эластичность, увеличивают прочность соединительных тканей, активно восстанавливаеют структуру кожи, повышают тургор, увлажняют, делают мелкие морщинки менее заметными, выравнивают тон кожи, осветляя пигментацию


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Самовывоз невозможен
Набор уходовый с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Skin Care 2 Set - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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