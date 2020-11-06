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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Наборы для ухода за лицом The Saem Набор уходовый антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care 2 Set

Набор уходовый антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care 2 Set

Артикул: 227572
Набор уходовый антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care 2 Set
5 320 руб. 
7 100 руб. 

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Артикул: 227572
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживозрастная
Эффект от использованияомолаживающий, укрепляющий, разглаживающий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care
Применениепосле очищения кожи протереть лицо ватным диском, смоченным тонером, нанести эмульсию, затем крем. Применять для дневного и ночного ухода.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150+150+30 мл
Активные компонентыэкстракт слизи улитки, коллаген, аденозин, гиалуроновая кислота, комплекс ягодных экстрактов, комплекс фруктовых экстрактов, комплекс лекарственных экстрактов
Состав наборатонер, эмульсия, крем
Набор предназначен для эффективной борьбы со старением кожи. Средства оказывают многофункциональное действие, главные из которых: увлажнение и регенерация кожи, разглаживание морщин и отбеливание нежелательной пигментации.


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Самовывоз невозможен
Набор уходовый антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care 2 Set - стоимость товара 5320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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