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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Гель с улиточным экстрактом The Saem Snail Soothing Gel 300мл

Гель с улиточным экстрактом The Saem Snail Soothing Gel 300мл

Артикул: 227334
Гель с улиточным экстрактом The Saem Snail Soothing Gel 300мл
540 руб. 
720 руб. 

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Артикул: 227334
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствагель для лица и тела
Полдля всех
Эффект от использованияантивозрастной, защищающий
КоллекцияThe Saem Snail Soothing Gel
Применениенеобходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентымуцин улитки, экстракт алоэ
Разглаживающий гель для лица и тела с муцином улитки защищает клетки от разрушения и преждевременного старения.Гель защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, препятствует возникновению шелушений. Экстракт алое увлажняет кожу и помогает ей сохранить влагу, снимает воспаление


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Самовывоз невозможен
Гель с улиточным экстрактом The Saem Snail Soothing Gel 300мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
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