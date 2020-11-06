8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Olympus Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO )

Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO )

Артикул: 226975
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - фото 4
141 450 руб. 
Купить
+ 246 КэтКоинов
Артикул: 226975
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс20,4
Тип матрицыCMOS
Bluetoothнет
Габариты (ШхВхГ)134,1x90,9x68,9 мм
Светочувствительность100-25600 ISO
ПроцессорTruePic VIII
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
ИнтерфейсыHDMI, USB, Wi-Fi, аудио
GPSнет
Состояние товарановый
Тип видоискателяэлектронный
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Wi-Fiесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Цветчерный
Скорость серийной съемки15 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Вес, кг0,574
Очень быстрая серийная съемка, значительно превосходящая скорость зеркальных камер. В E-M1 Mark II функция AF/AE работает и с однократным автофокусом, и со следящим, а благодаря матрице 20.4 Мп снимки получаются удивительно яркими и резкими. Параллельная обработка изображений позволит получать до 60 четких кадров в секунду, даже если объект съемки быстро движется.В режиме Pro Capture вы делаете снимки, нажимая на кнопку затвора лишь наполовину. Буфер позволяет сделать до 35 кадров в полном разрешении. Когда кнопка затвора нажата полностью, включается режим серийной съемки. Так у вас есть возможность вернуться назад во времени на расстояние 35 кадров, чтобы получить именно тот снимок, который нужен.Система супербыстрого автофокуса была разработана специально для E-M1 Mark II, чтобы вы могли уловить момент вплоть до доли секунды. Благодаря целому ряду дополнительных функций, объект съемки останется в поле вашего зрения даже в самых суровых условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO ) - этот товар вы можете купить по цене 141450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...