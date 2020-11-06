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Смягчающий шампунь для волос с зеленым чаем и хной. Содержит экстракты зеленого чая, камелии, бесцветная хна и гидролизованный коллаген. Витаминизирует луковицу и волос по всей длине, заряжая энергией и придавая блеск. Уменьшает перхоть, укрепляет корни волос и отлично кондиционирует волосы, придавая им густоту и блеск. Способствует улучшению качества волос, повышает их эластичность и прочность, благоприятно влияет на поврежденные и секущиеся волосы, защищает от преждевременного выпадения волос

Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 1000мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.