Гель-скатка на основе зеленого чая Premium Deoproce Green Tea Peeling Vegetal 170гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Пилинги и скрабы для лица
|Тип средства
|пилинг для лица
|Тип кожи
|жирная, проблемная, сухая, чувствительная
|Эффект от использования
|очищающий, успокаивающий, антибактериальный
|Коллекция
|Deoproce Premium Green Tea Peeling Vegetal
|Применение
|нанесите на лицо небольшое количество пилинга и слегка помассируйте. Когда пилинг полностью превратился в комочки, смойте всё тёплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|170 г
|Активные компоненты
|экстракт зеленого чая
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