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Чехлы На Лезвия Коньков Мягкие Р 33-39 (Ткань, Пэ 100%)

Артикул: 106237
  • Чехлы на лезвия коньков мягкие р.33 - 39 (ткань, ПЭ 100%) - фото 1
  • Чехлы на лезвия коньков мягкие р.33 - 39 (ткань, ПЭ 100%) - фото 2
Чехлы на лезвия коньков мягкие р.33 - 39 (ткань, ПЭ 100%) - фото 1
Чехлы на лезвия коньков мягкие р.33 - 39 (ткань, ПЭ 100%) - фото 2
147 руб. 
390 руб. 
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Артикул: 106237
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNN
Тип товараЧехлы
Материал верха100% ПЭ 
Внутренняя отделкафлис
Цветцветной
Размер ноги33-39

Чехлы 00016387 используются для предохранения лезвий коньков от затупления при передвижении вне льда. Удобно крепятся на лезвиях, не соскальзывают. Выполнены из плотного материала. Чехлы 00016387 легко убрать в карман, они компактно сворачиваются.

Особенности:

  • Для женских и подростковых коньков;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Материал - ткань.

Комплектация:

  • Чехлы NN 00016387;
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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Самовывоз невозможен
Чехлы На Лезвия Коньков Мягкие Р 33-39 (Ткань, Пэ 100%) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 147 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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