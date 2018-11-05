Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body представляет собой модель, которая одинаково хорошо подойдет как профессиональным пользователям, так и фотографам-любителям. Имеет сенсорный экран, благодаря которому обеспечивается простая навигация по меню. Обладает способность снимать видеоролики с кинематографическим качеством в формате Full HD и 4K. Поддерживается дистанционное управление камерой с мобильных устройств, что позволяет использовать фотоаппарат для съемки различных событий с участием оператора, осуществляющего управление камерой со своего смартфона. Надежная защита от влажности и пыли позволяет вести съемку при любой погоде и в любых условиях. Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body обладает относительно небольшим весом и компактными размерами, благодаря чему не составляет труда иметь камеру при себе в путешествиях и походах.

Система автофокусировки с использованием датчика обеспечивает быстрый и плавный перевод фокуса при видеосъемке;

Возможна запись видеороликов в формате 4K;

Дисплей с поддержкой сенсорного управления обеспечивает удобство навигации по меню;

Оптический видоискатель гарантирует 100-процентное покрытие кадра;

Функция фокусировки позволяет запечатлеть любой момент в непревзойденном качестве даже при недостаточном освещении;

Камера работает абсолютно бесшумно;

Корпус выполнен из магниевого сплава;

Надежная защита от влаги и пыли позволяет снимать в любы условиях;

Возможность подключения камеры к мобильным устройствам или напрямую к обменным сервисам позволяет быстро отправлять снимки на смартфоны, планшеты или напрямую в социальные сети;

Поддержка удаленного управления позволяет управлять камерой с помощью мобильного устройства;

Широкая возможность редактирования снимков прямо в фотоаппарате;

Наличие GPS-модуля позволяет систематизировать сделанные снимки и сохранять координаты мест их выполнения;

Мощный аккумулятор рассчитан на 900 снимков без необходимости подзарядки.

Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body;

Аккумулятор LP-E6N;

Зарядное устройство LC-E6E;

Наглазник Eg;

Плечевой ремень;

USB-кабель IFC-150U II;

Защитное устройство для кабеля;

Компакт-диск с программным обеспечением EOS;

Документация;

Упаковка.

Видеообзор на Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 5D Mark IV Body

Особенности:Комплектация: